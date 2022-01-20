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четверг, 20 января 2022 10:25

В нью-йоркской больнице скончался икона моды и редактор Vogue Андре Леон Телли
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Не стало американского фэшн-журналиста, бывшего креативного директора Vogue Андре Леона Телли. Ему было 73 года. Долгое время боролся с болезнью, подробности которой пока не разглашаются.

Легенда мира моды скончался 18 января в больнице Нью-Йорка. Информацию о его смерти быстро распространили после того, как дизайнер Диана фон Фюрстенберг написала прощальный пост в Instagram. Впоследствии на официальной странице Телли в сети подтвердили новость о его смерти. Об этом сообщает издание People.

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"Прощай, дорогой Андре. Никто не видел мир таким гламурным, как видел его ты. Никто не был величественнее и проницательнее, чем был ты. Мир будет не таким радостным без тебя", - поделилась Фюрстенберг.

Не стало американского фэшн-журналиста, бывшего креативного директора Vogue Андре Леона Телли
Фото: instagram.com/andreltalley
Долгое время Телли боролся с болезнью, подробности которой пока не разглашают
Андре Леон Телли начал карьеру журналиста в издании Interview
Впервые присоединился к команде американского Vogue в 1983 году
С 1998-го по 2013 год сотрудничал с Vogue как внештатный редактор

Андре Леон Телли начал карьеру журналиста в издании Interview. Также сотрудничал с журналом W и писал в The New York Times.

В первый раз присоединился к команде американского Vogue в 1983 году. С 1988-го по 1995 год занимал должность креативного директора издания. Вместе с главным редактором журнала Анной Винтур сформировал современные представления о моде и фэшн-фотосессии. В частности, Телли был одним из первых, кто стал привлекать к работе темнокожих моделей.

С 1998-го по 2013 год сотрудничал с Vogue как внештатный редактор.

Благодаря ярким нарядам фэшн-журналиста называли иконой моды.

Телли также написал три книги, одна из которых – мемуары The Chiffon Trenches – вошла в список бестселлеров The New York Times.

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20
января

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