Во Львове умер актер Евгений Федорченко

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 3960
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
1 Просмотров: 909
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2448
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3393
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 882
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1665
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 720
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 3024
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 675
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 32121
Фото
Все фото
24
35
3
14
24
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии &quot;Галичина&quot;
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
&quot;Бить врага, пока не будет конать на собственной земле&quot; - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
Видео
Все видео
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Каратист Горюна побился коллегой-депутатом
Каратист Горюна побился коллегой-депутатом
Что погибло – Воскреснет. На благотворительном вечере во Львовской опере собирают средства на Музей Голодомора: трансляция
Что погибло – Воскреснет. На благотворительном вечере во Львовской опере собирают средства на Музей Голодомора: трансляция
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 639
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 549
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 351
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4977
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 января 2022
Просмотров: 63
Точка опори
Трапляються родини, яких смерть обходить до пори до часу. Вони ніби тримаються на комусь одному, немов на точці опори. І варто їй упасти, як похорони ...
четверг, 13 января 2022 18:02

Во Львове умер актер Евгений Федорченко

  Комментировать

Во Львове умер народный артист Украины, актер 75-летний Евгений Федорченко.

Об этом сообщила его дочь Елена Федорченко 13 января в Facebook.

"Папочка. Как же больно. Люблю", - написала она. Что стало причиной смерти артиста - неизвестно.

Автор: facebook.com/Олена Федорченко
  Евгению Федорчинко было 75 лет
Евгению Федорчинко было 75 лет

С актером будут прощаться 14 января в 12:05 в фойе театра им. Марии Заньковецкой во Львове. Похоронят актера в 14:00 на Лычаковском кладбище, сообщила дочь.

"Ушел в вечность народный артист Украины, актер театра им. Марии Заньковецкой Евгений Федорченко. Артист, каждое появление которого на сцене или экране было триумфом актерского искусства. Светлая память", - написал мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Простились с легендарной связной Романа Шухевича

Евгений Федорченко родился 21 июня 1946 года. Он учился в Самборском культурно-образовательном училище и в Киевском государственном институте театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого. Евгений Федорченко начал работу в театре им. Марии Заньковецкой в ​​1971 году. С 2008 года являлся ведущим мастером сцены. В 2006 году получил звание "народный артист Украины".

Актер сыграл более 100 ролей в театре и кино. Также Федорченко издал книгу "Я так думаю!"

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Львове умер актер Евгений Федорченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Военные начали стрелять в невооруженных литовцев

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 1 Просмотров: 25003
Стала известна судьба сломанной &quot;Мрии&quot; в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше 1 Просмотров: 14652
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 11178
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
4
 Просмотров: 8010
Получали деньги на карту? Налоговая сравнит ваши доходы с расходами
Получали деньги на карту? Налоговая сравнит ваши доходы с расходами Просмотров: 7209
Львов
Украиной прокатилась волна арестов
Украиной прокатилась волна арестов
 Просмотров: 1512
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
 Просмотров: 9261
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
24
 Просмотров: 1962
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
35
 Просмотров: 1800
Два дня у колодцев: во Львовской области курортный город отключили от водоснабжения
Два дня у колодцев: во Львовской области курортный город отключили от водоснабжения Просмотров: 522
Больше всего комментируют
8
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
4
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
2
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
1
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше
1
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Голосов: 315
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть