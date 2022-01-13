Во Львове умер актер Евгений Федорченко

Во Львове умер народный артист Украины, актер 75-летний Евгений Федорченко.

Об этом сообщила его дочь Елена Федорченко 13 января в Facebook.

"Папочка. Как же больно. Люблю", - написала она. Что стало причиной смерти артиста - неизвестно.

Автор: facebook.com/Олена Федорченко Евгению Федорчинко было 75 лет

С актером будут прощаться 14 января в 12:05 в фойе театра им. Марии Заньковецкой во Львове. Похоронят актера в 14:00 на Лычаковском кладбище, сообщила дочь.

"Ушел в вечность народный артист Украины, актер театра им. Марии Заньковецкой Евгений Федорченко. Артист, каждое появление которого на сцене или экране было триумфом актерского искусства. Светлая память", - написал мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

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Евгений Федорченко родился 21 июня 1946 года. Он учился в Самборском культурно-образовательном училище и в Киевском государственном институте театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого. Евгений Федорченко начал работу в театре им. Марии Заньковецкой в ​​1971 году. С 2008 года являлся ведущим мастером сцены. В 2006 году получил звание "народный артист Украины". Актер сыграл более 100 ролей в театре и кино. Также Федорченко издал книгу "Я так думаю!"