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понедельник, 24 января 2022 08:59

Почти 13 тыс. больных за сутки: где больше всего свирепствует Covid-19 в Украине

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Почти 13 тыс. больных за сутки: где больше всего свирепствует Covid-19 в Украине
В Украине за сутки – 12 915 случаев коронавируса. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1826, медработников – 224.

Умерли 67 больных. Выздоровели 2430 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 870 370 человек. От осложнений недуга умерли 99 282 пациента. Вылечились – 3 585 338.

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За прошедшие сутки 22 541 человека вакцинировали от Covid-19. Первую дозу имеют 8280, вторую дозу – 8835. Дополнительную дозу укололи 87 гражданам, бустерную дозу – 5339.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек. Бустерную дозу получили - 208 784 человека. Всего проведено 29 852 092 прививки", - говорится в сообщении.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 464;
Винницкая область – 524;
Волынская область – 251;
Днепропетровская область – 349;
Донецкая область – 84;
Житомирская область – 798;
Закарпатская область – 304;
Запорожская область – 63;
Ивано-Франковская область – 1765;
Киевская область – 256;
Кировоградская область – 90;
Луганская область – 19;
Львовская область – 2036;
Николаевская область – 209;
Одесская область – 670;
Полтавская область – 164;
Ровенская область – 394;
Сумская область – 856;
Тернопольская область – 661;
Харьковская область – 1019;
Херсонская область – 142;
Хмельницкая область – 536;
Черкасская область – 157;
Черновицкая область – 837;
Черниговская область – 267.

С сегодняшнего дня, 24 января, в Ивано-Франковской области начал действовать красный уровень эпидемической опасности. Это первый регион в Украине, где был введен локдаун из-за критической динамики распространения коронавируса. Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионе.

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