Почти 13 тыс. больных за сутки: где больше всего свирепствует Covid-19 в Украине

В Украине за сутки – 12 915 случаев коронавируса. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1826, медработников – 224.

Умерли 67 больных. Выздоровели 2430 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 870 370 человек. От осложнений недуга умерли 99 282 пациента. Вылечились – 3 585 338.

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За прошедшие сутки 22 541 человека вакцинировали от Covid-19. Первую дозу имеют 8280, вторую дозу – 8835. Дополнительную дозу укололи 87 гражданам, бустерную дозу – 5339.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек. Бустерную дозу получили - 208 784 человека. Всего проведено 29 852 092 прививки", - говорится в сообщении.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 464;

Винницкая область – 524;

Волынская область – 251;

Днепропетровская область – 349;

Донецкая область – 84;

Житомирская область – 798;

Закарпатская область – 304;

Запорожская область – 63;

Ивано-Франковская область – 1765;

Киевская область – 256;

Кировоградская область – 90;

Луганская область – 19;

Львовская область – 2036;

Николаевская область – 209;

Одесская область – 670;

Полтавская область – 164;

Ровенская область – 394;

Сумская область – 856;

Тернопольская область – 661;

Харьковская область – 1019;

Херсонская область – 142;

Хмельницкая область – 536;

Черкасская область – 157;

Черновицкая область – 837;

Черниговская область – 267.

С сегодняшнего дня, 24 января, в Ивано-Франковской области начал действовать красный уровень эпидемической опасности. Это первый регион в Украине, где был введен локдаун из-за критической динамики распространения коронавируса. Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионе.