Еще более заразны: в ВОЗ предупредили о новых штаммах коронавируса

Какими могут быть свойства новых вариантов коронавируса, эксперты пока не понимают. Прогнозируют, что мутации могут быть заразнее Omicron. Фото: pixabay.com

Covid-штамм Omicron не будет последним вариантом коронавирусной болезни. Возможность появления в будущем новых мутаций Covid-19 вполне реальна.

Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове.

"Нам важно сократить передачу Omicron по ряду причин. Во-первых, мы хотим предотвратить заражение людей, потому что существует риск развития тяжелой болезни. Есть способы, которые мы можем предотвратить этому, но люди все еще склонны к риску развития болезни", - отметила она.

В ВОЗ утверждают, что при наличии сопутствующих заболеваний, в пожилом возрасте и при отсутствии вакцинации может развиться тяжелая форма заболевания.

"Вторая причина заключается в том, что мы не до конца понимаем влияние пост-Covid-состояния или длительного Covid-19. Таким образом, у людей, инфицированных этим вирусом, есть риск развития долгосрочных последствий, которые мы называем пост-Covid-состоянием" , – объяснила Ван Керхово.

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По данным ВОЗ, всплеск заболеваний Omicron значительно тяготит системы здравоохранения и другие связанные службы.

"И, наконец, чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей измениться. Omicron не будет последним вариантом коронавируса и возможность появления в будущем вариантов, вызывающих озабоченность, вполне реальна", - предупредили в организации.

Также эксперты не понимают, какими могут быть свойства новых вариантов.

"Конечно, они будут более заразными, потому что им нужно будет превзойти циркулирующие в это время варианты. Они могут стать более или менее серьезными, но они также могут обладать свойствами уклонения от иммунитета. Мы хотим снизить риск появления вариантов, вызывающих озабоченность, в будущем", - добавила Ван Керхово.

22 января в Украине зарегистрировали 15 444 новых случаев Сovid-19. Заболели 2 298 детей и 264 медработника. Госпитализировали 2 774 человека, выздоровели – 2 030. Летальных случаев – 86.