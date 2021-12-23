В Украине нашли 12 вариантов Covid-штамма Delta

Вариант AY.122 нашли в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира и Одессы. Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили 12 вариантов штамма Delta, которые циркулируют в Украине. Один из них новый и попал в страну из России.

Для исследований отобрали 74 образца, взятых у пациентов из девяти регионов с 18 ноября по 1 декабря, сообщает Институт молекулярной биологии и генетики НАН в Facebook. 100% образцов являются вариантами штамма Delta.

"Ученые ИМБГ с помощью полногеномного секвенирования нового поколения зафиксировали 12 различных вариантов штамма. В то же время их спектр отличается от тех, которые были распространены в ноябре. Обнаружили новый для Украины вариант Delta-штамма AY.122, который активно распространяется в России и характеризуется тяжелым течением болезни, высокой скоростью инфицирования и высокой смертностью", - говорится в сообщении.

Вариант AY.122 нашли в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира и Одессы. Высокий уровень смертности в Украине (как и в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма, в частности его варианта AY.122.

Штамм Omicron среди представленных образцов не обнаружили.

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Штамм Omicron обнаружили по меньшей мере в 38 из 53 стран Европейского региона. В некоторых странах этот вариант является доминирующим.