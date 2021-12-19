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Штамм Omicron еще заразнее, чем Delta - главный инфекционист Украины

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Штамм Omicron еще заразнее, чем Delta - главный инфекционист Украины
Возбудитель выбирает свой пандемический потенциал. Фото: Pixabay

Каждый последующий вариант Covid-19 увеличивает заразность, при этом компенсаторно уступает своей агрессивностью. Omicron еще заразнее, чем Delta. Об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу "Хард с Влащенко", передает корреспондент УНН.

"Omicron это очередной вариант вируса, который отнесен к вариантам, что вызывает беспокойство. Все варианты, которые попадают в эту когорту, более заразительны, они ускользают от иммунитета — как искусственного, так и естественного, они немного слабее отвечают на терапию. Но на сегодняшний день, если мы проанализируем пандемию с начала ее развития, то можно заметить, что каждый следующий вариант увеличивает свою заразность, при этом компенсаторно уступает своей агрессивностью. Возбудитель выбирает свой пандемический потенциал", - рассказала Голубовская.

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По ее словам, Delta была более заразным, но менее вирулентной, с меньшей летальностью, но захватила молодых людей, детей.

"Omicron еще заразнее, чем Дельта, поэтому в некоторых странах вертикальные кривые по количеству инфицированных. Но пока в основном он вызывает легкие, нетяжелые формы заболевания", - сказала Голубовская.

Специалисты медицинской компании ZOE и ученые Королевского колледжа Лондона с помощью исследования определили, что штамм Omicron вызывает не только классические симптомы коронавируса.

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