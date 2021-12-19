Ученые назвали нетипичный симптом штамма Omicron

Исследователи обнаружили, что повышенная температура, кашель и потеря обоняния наблюдается у пациентов только в 50% случаях. Фото: Pixabay

Специалисты медицинской компании ZOE и ученые Королевского колледжа Лондона с помощью исследования определили, что штамм Omicron вызывает не только классические симптомы коронавируса.

Как сообщает издание Daily Express, одним из нетипичных проявлений заболевания является потеря аппетита.

Исследователи обнаружили, что повышенная температура, кашель и потеря обоняния наблюдается у пациентов только в 50% случаях. Среди наиболее распространенных проявлений – насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле.

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А неклассическим симптомом нового варианта инфекции ученые назвали потерю аппетита.

Результаты исследования, отмечает издание, совпадают с небольшой группой данных от участников, сообщивших, что их положительные результаты ПЦР-тестов предполагали или подтвердили штамм Omicron.

В Украине зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.