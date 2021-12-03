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пятница, 03 декабря 2021 07:21

За сутки в мире от коронавируса умерло более 7,5 тыс. человек

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За сутки в мире от коронавируса умерло более 7,5 тыс. человек
Человек с коронавирусом в реанимации / Reuters

В мире 2 декабря диагностировали более 694 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли более 7,5 тыс. человек.

Больше новых случаев в США, Германии и Великобритании. Таковы данные Worldometers.

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В США зафиксировали почти 133 тыс. новых случаев, в Германии – почти 73 тыс. и во Франции – почти 54 тыс. Далее по количеству больных Франция и Россия. Украина – на 14 месте.

Больше смертей от коронавируса за сутки было в США - 1264, в России - 1221 и в Украине - 525. По суточной смертности от коронавируса в Европе на первых местах Россия, Украина и Польша - 502.

В Европе по суточному приросту болезни на первых местах Германия и Великобритания.

Сейчас в мире более 20 млн. активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено более 5,25 млн. смертей от COVID-19.

За сутки 1 декабря в Украине было зафиксировано более 13,5 тыс. случаев заболевания и 525 смерти. Госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него более 3 тыс. человек.

Людям, которые планируют прививаться от Covid-19 разными вакцинами, вероятно, не следует беспокоиться, какого производителя вакцина. Согласно большому исследованию, многие комбинации уколов гарантируют сильную защиту.

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