За сколько времени к больному должна доезжать "скорая": Минздрав установил тайминг

Расстояние между пациентом и семейным врачом не должна превышать 7 км, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 минут Фото: 5 канал

Министерство здравоохранения Украины разработало критерии формирования сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи.

Критерии разработали в рамках инициативы Кабмина по формированию единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг на всей территории страны, сообщается на сайте Минздрава.

Расстояние между пациентом и семейным врачом не должна превышать 7 км, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздрав назначили 4 советников

"Время проезда бригады экстренной медицинской помощи в городе - 10 мин., за пределами города - 20 мин.", - сказано в сообщении.

Отказаться от устаревших медицинских справок решили в Министерстве здравоохранения Украины. Там считают, что большой объем ненужной медицинской документации несет в себе коррупционную составляющую.