Минздрав хочет оставить справки в прошлом

В Минздраве Украины планируют отменить лишнюю медицинскую документацию. Фото: factor-news.info

Отказаться от устаревших медицинских справок решили в Министерстве здравоохранения Украины. Там считают, что большой объем ненужной медицинской документации несет в себе коррупционную составляющую.

Об этом сообщили на официальном сайте Минздрава Украины.

С 9 по 15 октября команда министерства собирала предложения профессиональной медицинской сообщества и граждан по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации. Обсуждение провели на официальной Facebook-странице министерства.

В министерстве проводят совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Создают рабочие группы, задача которых наработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских справок.

В частности, могут отменить справку об эпидемиологическом окружении. Ее выдают пр то, что ребенок не контактировал с инфекционными больными в течение 21 дня. Такую справку сейчас в обязательном порядке надо предоставлять в лагеря, бассейны, детские стационары. Ее срок действия 3 дня. Но о таких контактах ребенка родители могут не знать. Поэтому считают, что документ не имеет никакого смысла.

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"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - прокомментировала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

У главы Минздрава Зоряны Скалецкой появились 4 советника. Их назначили "для продолжения реформ и налаживания сотрудничества с международными партнерами".