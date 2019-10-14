В Минздрав назначили 4 советников

В руководительницы Минздрава будуть работать 4 советника

У главы Минздрава Зоряны Скалецкой появились 4 советника. Их назначили "для продолжения реформ и налаживание сотрудничества с международными партнерами".

К команде реформаторов Минздрава присоединились Алексей Яременко, заместитель руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения. Виктор Ляшко, эксперт по развитию системы общественного здоровья. Матвей Хренов, консультант НСЗУ по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг. И Серго Китиашвили, специалист по вопросам европейской интеграции, сообщает Facebook-страница министерства.

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"Мы продолжаем курс преобразований в системе здравоохранения, воплощаем начатые реформы и планируем сделать серьезную работу над ошибками внедренных изменений", - заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

По данным ведомства, перед советниками поставлена задача наработать проекты решений и законопроектов для продолжения реформы. Команда советников сосредоточится на программе государственных гарантий в системе общественного здоровья, фармполитике, введении врачебного самоуправления.

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Свое назначение в соцсети прокомментировал Матвей Хренов:

"Больше года я был советником Ульяны Супрун, занимаюсь реформой финансирования медицинских учреждений. Я имел честь быть частью команды, которая взяла на себя политическую ответственность начать самую масштабную медицинскую реформу за годы независимости. Изменения начались в сфере закупок лекарств, медицинского образования, общественного здоровья, наконец тема вакцинации стала повесткой для украинцев. Но самой главной реформой было создание эффективной медицинской системы. Этому посвятил большую часть своей жизни еще до Минздрава, об этом мечтал, когда работал врачом".

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Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил написать заявление на увольнение гендиректора Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой и Генеральной директору Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирине Литовченко. Работники Минздрава направили публичное письмо премьер-министру Алексею Гончаруку, где призвали его прекратить давление на госслужащих.