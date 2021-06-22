Всем переболевшим Covid-19 необходима двукратная вакцинация

 
Ексклюзивы
1/5
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 198
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 882
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 837
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1467
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2457
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3483
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 216
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 900
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
6
8
6
22
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
День медика: как поздравить
День медика: как поздравить
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
&quot;Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти&quot; - о чем говорят в очередях на вакцинацию
"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 675
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 207
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 837
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 756
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 909
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 0
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
вторник, 22 июня 2021 16:36

Всем переболевшим Covid-19 необходима двукратная вакцинация

  Комментировать
Всем переболевшим Covid-19 необходима двукратная вакцинация
Люди, переболевшие коронавирус при необходимости имеют вакцинироваться дважды. Фото: pixabay.com

Люди, переболевшие Covid-19, должны пройти полный цикл вакцинации.

Если человек переболел коронавирусом в анамнезе, это не значит, что он может получить только одну дозу вакцины. Если есть необходимость, то нужно делать две дозы, рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые ошеломили прогнозом относительно новой Covid-мутации

"Решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики говорит, что можно отложить вакцинацию на полгода в условиях дефицита вакцины тем лицам, которые переболели коронавирусом. Однако вы можете прививаться от коронавируса уже через 28 дней после появления первых симптомов или лабораторного подтверждения диагноза".

Сейчас начинается вакцинация организованных коллективов, имеющих в штате более 50 человек, желающих привиться. Вакцинировать будут препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Вторая доза этой вакцины предусмотрена через 21 день после введения первой.

В Польше продолжается вакцинация от коронавируса. Там уже начали прививать бездомных. Мобильный пункт прививок, в котором бездомные могут получить вакцину, развернули в городе Лодзь. Прививают их вакциной Johnson & Johnson.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Всем переболевшим Covid-19 необходима двукратная вакцинация». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Завершилось формирование подразделений КОРД - фото

80 лет назад началась немецко-советская война - фото

Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 12061
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 11673
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
 Просмотров: 5724
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 4959
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 4806
Здоровье
Назвали опасность, которую несут овощи и фрукты летом
Назвали опасность, которую несут овощи и фрукты летом
 Просмотров: 117
Обнаружили специфический симптом заражения Covid-19 у вакцинированных людей
Обнаружили специфический симптом заражения Covid-19 у вакцинированных людей Просмотров: 171
Ученые ошеломили прогнозом относительно новой Covid-мутации
Ученые ошеломили прогнозом относительно новой Covid-мутации Просмотров: 603
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
3
 Просмотров: 531
Украинцев будут лечить в цифровом формате
Украинцев будут лечить в цифровом формате Просмотров: 243
Больше всего комментируют
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
4
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
1
США пригрозили Китаю изоляцией
1
Ярмоленко назвал самый большой штраф, который платил Суркису
Голосов: 658
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть