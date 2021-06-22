Всем переболевшим Covid-19 необходима двукратная вакцинация

Люди, переболевшие коронавирус при необходимости имеют вакцинироваться дважды. Фото: pixabay.com

Люди, переболевшие Covid-19, должны пройти полный цикл вакцинации.

Если человек переболел коронавирусом в анамнезе, это не значит, что он может получить только одну дозу вакцины. Если есть необходимость, то нужно делать две дозы, рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ.

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"Решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики говорит, что можно отложить вакцинацию на полгода в условиях дефицита вакцины тем лицам, которые переболели коронавирусом. Однако вы можете прививаться от коронавируса уже через 28 дней после появления первых симптомов или лабораторного подтверждения диагноза".

Сейчас начинается вакцинация организованных коллективов, имеющих в штате более 50 человек, желающих привиться. Вакцинировать будут препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Вторая доза этой вакцины предусмотрена через 21 день после введения первой.

В Польше продолжается вакцинация от коронавируса. Там уже начали прививать бездомных. Мобильный пункт прививок, в котором бездомные могут получить вакцину, развернули в городе Лодзь. Прививают их вакциной Johnson & Johnson.