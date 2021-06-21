Бездомных начали вакцинировать от коронавируса

В Польше от коронавируса начали прививать бездомных. Фото: pixabay.com

В Польше продолжается вакцинация от коронавируса. Там уже начали прививать бездомных.

Мобильный пункт прививок, в котором бездомные могут получить вакцину, развернули в городе Лодзь. Прививают их вакциной Johnson & Johnson. Об этом сообщает "Польское радио".

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"Мы поощряем людей, которые находятся в приютах, прийти и вакцинироваться. Но есть большая группа людей, которые не ночуют в приютах. И нам очень важно, чтобы информация о возможности вакцинации дошла тоже к ним", - говорит директор местного отдела "Каритас", священник Анджей Партыка.

Также от коронавируса могут прививаться и люди, у которых нет документов, удостоверяющих их личность.

В Китае люди получили более 1 млрд доз вакцины против коронавируса. На КНР приходится треть всех Covid-прививок в мире. К июлю планируют полностью вакцинировать 40% населения страны. Национальная комиссия по здравоохранению назвала целью иммунизации 70% населения к концу 2021 года.