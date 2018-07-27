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воскресенье, 29 июля 2018 05:28

Всего полчаса: эксперт объяснил, почему нельзя долго сидеть

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Всего полчаса: эксперт объяснил, почему нельзя долго сидеть
Долго сидеть на одном месте вредно для здоровья * я. Фото. kafedra.com.ua

Взрослый человек почти 10 часов ежедневно проводит сидя в кресле. Это вредно для здоровья, поэтому нужно сократить время сидения на 2-4 часа.

Американский эксперт Гэвин Брэдли в журнале "Здоровье" объясняет, почему не стоит сидеть на одном месте более 30 минут.

"На 90% замедляется метаболизм. Если просидеть в течение 2 часов, то уровень полезного холестерина снижается в крови на 20%. Но достаточно просто встать с кресла всего на 5 минут, как все возвращается в норму", - сказал Гэвин Брэдли.

По его словам, необходимо вставать каждые полчаса, пить воду или кофе, звонить и делать что угодно, но только стоя.

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Ученые добавляют, что длительное пребывание в сидячем положении может спровоцировать развитие ожирения, сахарного диабета, сердечных заболеваний и депрессии.

Руководительница МЗ Ульяна Супрун рассказала о привычках, продлевающих жизнь и положительно влияют на организм. Подчеркнула, что соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на 2 года.

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