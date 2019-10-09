Вредят ли здоровью антидепрессанты

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В Украине к антидепрессантам относятся осторожно. Кто-то приравнивает их к наркотикам, некоторые боятся побочных эффектов, но оправданы эти страхи.

Почему люди боятся принимать антидепрессанты рассказал невролог Василий Олейников, пишет "24 здоровье".

Антидепрессанты: за и против

♦ Большинство людей до сих пор считает, что антидепрессанты принимают только во время депрессии и игнорируют советы врача. Но эти лекарства давно используют для лечения других заболеваний, они играют важную роль. Антидепрессанты действенные при напряжении, мигренях и головных болях, ОКР, хронических болевых синдромах, психогенных болях, тревожных расстройствах и панических атаках.

♦ Теория о том, что от этих препаратов можно "сойти с ума", как будто от психотропных веществ - миф.

♦ Боязнь побочных эффектов. Конечно, антидепрессанты - не леденцы, хотя и у них есть свои "побочные эффекты". Но в большинстве лекарственных средств побочные эффекты и ограничения, и их можно избежать. Например, если есть серьезные опасения, можно начать прием препарата с меньшей дозы, постепенно увеличивая ее.

♦ Страх осуждения. Некоторые до сих пор считает, что принимать антидепрессанты - стыдно. Такая проблема легко решается пересыпкой лекарств в другую тару или приемом их дома. Однако важным моментом является то, что ваше лечение касается только вас, поэтому можете смело игнорировать все бестактные вопросы в вашу сторону.

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♦ Боязнь зависимости. Так, после некоторых антидепрессантов вполне может возникнуть синдром зависимости, если приматы препараты в больших количествах. Но этого можно избежать правильной дозировкой или медленным снижением дозы. И этот синдром может возникнуть после многих популярных лекарственных средств, например, после гормональных препаратов.

♦ Если перестать принимать - симптомы снова появятся. Болезнь действительно может вернуться, но не из-за лекарств, а через образ жизни, окружение, а также внешние и внутренние раздражители.

♦ Страх управлять автомобилем во время прохождения курса лечения антидепрессантами - справедливый. Антидепрессанты способны снижать скорость реакции, однако это не причина отказываться от лечения. На некоторое время вы можете найти альтернативный метод передвижения по городу, например общественный транспорт, такси, а также друзья или родственники, которые могут вас "подвезти". Если к рабочему месту не так уж и далеко - это прекрасная возможность начать ходить пешком. Доказано, что физическая активность снижает уровень стресса, однозначно поможет вам быстрее выздороветь.

Счастье - индивидуальная вещь. Но наука знает, как получить положительные эмоции. Следует не следовать чужим рекомендациям, сосредоточиться на собственной энергетике и ознакомиться с научными фактами.