Врач из Израиля дал совет украинцам по вакцинации от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 963
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 810
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 342
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 1836
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 567
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 639
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3033
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1611
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1656
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Комаровский дал важные советы людям с поражением легких
Комаровский дал важные советы людям с поражением легких
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 639
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3033
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1746
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 171
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 00:55

Врач из Израиля дал совет украинцам по вакцинации от Covid-19

1 Комментировать
Врач из Израиля дал совет украинцам по вакцинации от Covid-19
Украине советуют не спешить с вакцинацией против коронавируса. Фото: REUTERS

Украине советуют не спешить с массовой вакцинацией от коронавируса.

"О прививке вакцинами - честно, я немного понаблюдал, посмотрел на группы людей, а потом, если все хорошо, то ввел бы (вакцинацию - ред.). Потому что сейчас это все делается быстрыми методами - для чего? Чтобы обезопасить людей . Я бы все же людям больше порекомендовал социальную дистанцию ​​и маски", - сказал врач из Израиля Борис Брыль в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос, как повлияет вакцинация на людей с проблемами здоровья, Брыль ответил: "Уместно прививать людей по риск-факторами - это медработники, люди с повышенным давлением, диабетом и пр. Но я бы еще немного подождал, очень осторожно относился бы ко всем этим новостям. Потому что, смотрите, вдруг в один месяц все компании разработали вакцину. Для меня это странно."

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страну, которая заказала больше всего вакцины от Covid-19

Ранее сообщалось, что разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины лучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Врач из Израиля дал совет украинцам по вакцинации от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" 1 Просмотров: 18990
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 11260
10 дней не появляется на службе: контрактница Нацгвардии исчезла при загадочных обстоятельствах
10 дней не появляется на службе: контрактница Нацгвардии исчезла при загадочных обстоятельствах Просмотров: 10503
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 Просмотров: 8226
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 6867
Здоровье
Чем бесплатно помогает Киев во время захоронений умерших от Covid
Чем бесплатно помогает Киев во время захоронений умерших от Covid Просмотров: 288
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
 Просмотров: 963
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
17
 1 Просмотров: 342
Когда вакцину от коронавируса можно будет купить в украинских аптеках
Когда вакцину от коронавируса можно будет купить в украинских аптеках Просмотров: 243
Вакцина от коронавируса: сколько будет стоить в Украине?
Вакцина от коронавируса: сколько будет стоить в Украине? Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Далеко не все хотят реформирования украинской армии - Хомчак
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
2
Россияне вывели на передовую танки
Голосов: 518
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть