Врач из Израиля дал совет украинцам по вакцинации от Covid-19

Украине советуют не спешить с вакцинацией против коронавируса. Фото: REUTERS

Украине советуют не спешить с массовой вакцинацией от коронавируса.

"О прививке вакцинами - честно, я немного понаблюдал, посмотрел на группы людей, а потом, если все хорошо, то ввел бы (вакцинацию - ред.). Потому что сейчас это все делается быстрыми методами - для чего? Чтобы обезопасить людей . Я бы все же людям больше порекомендовал социальную дистанцию ​​и маски", - сказал врач из Израиля Борис Брыль в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос, как повлияет вакцинация на людей с проблемами здоровья, Брыль ответил: "Уместно прививать людей по риск-факторами - это медработники, люди с повышенным давлением, диабетом и пр. Но я бы еще немного подождал, очень осторожно относился бы ко всем этим новостям. Потому что, смотрите, вдруг в один месяц все компании разработали вакцину. Для меня это странно."

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Ранее сообщалось, что разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины лучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат. Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от Covid-19.