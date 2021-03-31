ВОЗ опубликовала доклад о происхождении COVID-19

ВОЗ перечислила четыре сценария распространения коронавируса. Фото: pixabay

Коронавирус, по-видимому, передался от дикого животного к недавно одомашненному, а потом уже к человеку.

Впрочем, промежуточное звено распространения пока не считают на 100% вероятным, сообщает CNN со ссылкой на доклад ВОЗ.

Эксперты считают, что коронавирус мог распространяться среди людей уже в октябре 2019 года, прежде чем его впервые зафиксировали в декабре.

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ВОЗ перечислила 4 сценария распространения коронавируса в порядке от наиболее вероятного до наименее возможного:

1. Через дикое животное, которое одомашнили и выращивали на ферме. Оно же могло заразиться от летучей мыши, считающейся потенциальным источником вируса.

2. Случилась прямая передача к человеку от летучих мышей или, например, ящериц.

3. Вирус попал в человеческий организм через продукты питания.

4. Заражение произошло "из-за утечки из лаборатории".

В ответ на исследования ВОЗ выразили обеспокоенность по поводу происхождения коронавируса и потребовали независимых оценок и доступа ко всем соответствующим данным правительства таких стран:

Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Республики Корея, Словении и Великобритании.

Ранее ВОЗ раскритиковала несправедливое распределение вакцин от коронавируса в мире. Ведь 76% доступных доз приходятся только на 10 стран.