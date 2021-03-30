76% доступных доз вакцин от коронавируса забрали 10 стран мира - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала несправедливое распределение вакицин от коронавируса в мире. 76% доступных доз вакцин выпадают только на 10 стран.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, глобальный кризис требует глобальных ответов.
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"Глобальное решение начинается с солидарности", - подчеркнул Гебрейесус.
Для обеспечения бедных стран достаточным количеством вакцин от коронавируса создали глобальную инициативу COVAX. В рамках этой программы дозы препарата получит и Украина.
За 29 марта в Украине еще 14 433 человек привились от Covid-19. Один человек завершил вакцинацию, получив обе дозы препарата.
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