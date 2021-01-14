Вирусолог спрогнозировала, когда начнет угасать эпидемия

Прогнозируют, что эпидемия должна утихнуть к лету. Фото: pixabay

Коронавирус пойдет на снижение раньше, чем в апреле этого года.

Эпидемия должна погаснуть до лета, заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко в интервью "Фактам".

"Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они" познакомятся "с вирусом в детстве, то в них выработается иммунитет", - сказала она.

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Вирусологиня говорит, что когда вирус будет в следующий раз, то вероятно будет болеть горло, может возникнуть насморк, кашель, "но никто не умрет".

"Известно шесть коронавирусов, которие ничем особо не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ", - добавила Мироненко.

Второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым. "Второй год пандемии может стать более сложным, учитывая динамику распространения. Заболеваемость снова достигла пика", – заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.