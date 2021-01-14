В ВОЗ сделали неутешительный прогноз относительно коронавируса

Второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым.
"Второй год пандемии может стать более сложным, учитывая динамику распространения. Заболеваемость снова достигла пика", – заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Райан пояснил, что в течение последней недели в мире зарегистрировали около 5 млн новых случаев заражения и более 85 тысяч смертей.
По его словам, более половины заболевших приходятся на Северную и Южную Америку, еще более трети – на Европу. Также фиксируется рост в Западно-Тихоокеанском регионе, Восточном Средиземноморье и Африке.
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В некоторых странах, в том числе Великобритании и Ирландии, появились новые штаммы, которые влияют на распространение вируса.
По данным на 13 января, в мире зафиксировано более 92 млн случаев заражения коронавирусом. свыше 66 млн пациентов выздоровели и почти 2 млн скончались.
Ранее в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация, которую проводят во многих странах, не позволит в 2021 году обеспечить человечеству коллективный иммунитет от COVID-19. Это объясняется тем, что прививки получают только отдельные группы общества.
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