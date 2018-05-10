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четверг, 10 мая 2018 23:30

Важные симптомы сердечных болезней, которые часто не обращают внимание

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Важные симптомы сердечных болезней, которые часто не обращают внимание
Синие губы часто указывают на недостаток кислорода в организме. Фото: medfactor.com.ua

Среди сердечно-сосудистых заболеваний есть такие, которые развиваются бессимптомно. Но даже те, которые проявляют себя, нередко остаются незамеченными. Пишет"Країна здоров'я".

Эти симптомы сердечных недугов часто игнорируют:

- На мочках ушей появляются морщины. Это может быть сигналом развития атеросклероза - закупоривания сосудов холестерином.

- Жировые складки на коленях, локтях и даже веках указывают на высокий уровень холестерина, а значит и развитие атеросклероза, гипертонической болезни, ишемии сердца,

- Округление ногтевой пластины может свидетельствовать о том, что к сердцу попадает минимальное количество кислорода. Это говорит о развитии сердечной недостаточности, которая рано или поздно перерастет в серьезное заболевание.

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- "Жировое кольцо", образующееся вокруг радужной оболочки глаз, является признаком коронарной болезни сердца.

- Синие губы тоже должны насторожить человека, ведь указывают на цианоз - дефицит кислорода в крови.

Американские ученые назвали 10 блюд, которые негативно влияют на здоровье нашего сердца. Запрещенными продуктами стали гамбургеры, обработанное мясо, колбасные изделия, выпечка, безалкогольные напитки и подслащенные соки.

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