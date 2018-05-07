Назвали 10 продуктов, которые пагубно влияют на сердце

Много сахара содержат конфеты, безалкогольные напитки и подслащенные соки. Фото: shraiman.spb.ru

Американские ученые назвали 10 блюд, которые негативно влияют на здоровье нашего сердца. Запрещенными продуктами стали гамбургеры, обработанное мясо, колбасные изделия, выпечка, безалкогольные напитки и подслащенные соки.

Насыщенные жиры в сочетании с углеводами могут оказать крайне негативное влияние на здоровье сердца, - пишет "Сегодня".

Высокое содержание насыщенных жиров имеют обработанное мясо и колбасные изделия. Кроме того, в них содержится огромное количество соли, как и в пике. Кроме колбасы, вероятность столкнуться с ними есть в печенье и разной выпечке.

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Много сахара содержат конфеты, безалкогольные напитки и подслащенные соки. Рекламируемые как часть здоровой диеты сухие завтраки так же полны сахара, как печенье и выпечка.

Блюда глубокой прожарки, например картофель-фри, содержащие в себе трансжиры, что образуются из-за метода приготовления блюда. Проблему трансжиров несет в себе и маргарин. Любители диетической газировки, как правило, гиперкомпенсируют и начинают потреблять больше калорий. Кроме того, вещества в составе газировки делают людей склонными к ожирению.

Продукты с витамином В12 укрепляют нервную систему и помогают избежать повреждений мозга. Дефицит этого витамина может привести к анемии, вызвать усталость и депрессию.