Назвали лучшие продукты для укрепления нервов

Укрепить нервы помогают молоко и говядина Фото:wtalks.com

Продукты с витамином В12 укрепит нервную систему и избежать повреждений мозга. Дефицит этого витамина может привести к анемии, вызвать усталость и депрессию.

Об этом сообщает Нealthy style.

Витамин В12 производится бактериями и содержится в продуктах животного происхождения. Он влияет на уровень энергии, внешний вид и пищеварения. Также этот витамин важен для нормального функционирования памяти и сердца.

Суточная потребность организма в витамине В12 составляет 3 мкг в сутки. Его можно найти в морепродуктах. В частности, 100 граммов скумбрии содержит его 19 мкг в 100 граммах крабового мяса - 11,5 мкг.

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Также он в устрицах, мидиях, крабах, креветках, лангустов и омаров. Немало витамина В12 содержат такие сорта рыбы как скумбрия, лосось, сельдь, тунец, сардины и форель.

В 100 граммах нежирного молока является до 0,5 мкг витамина В12. Йогурт также этот витамин, а еще он является прекрасным источником кальция и пробиотиков.

В 100 граммах говяжьей печени содержится 83 мкг витамина В12. Также его можно найти в куриной печени и паштет фуа-гра.

Также стоит потреблять сыры. В 100 граммах моцареллы - примерно 0,5 мкг витамина В12. Куриные, гусиные, утиные, индюшиные и перепелиные яйца также имеют ценный витамин.

Не пренебрегайте и мясом, ведь в 100 граммах говядины содержится 6,2 мкг витамина В12.

Одиночество чаще испытывают молодые люди от 18 до 22 лет. Оно для них так же вредное, как и пачка выкуренных сигарет в день. Ученые Калифорнийского университета провели исследование с 20 тысячами опрошенных. После него они сравнили одиночество с курением. По их словам, вред такой же или даже хуже, как и от 15 выкуренных сигарет в день.