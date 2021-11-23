Вакцина от Pfizer показала стопроцентную эффективность среди подростков 12-15 лет

Pfizer тестирует вакцину на подростках. Фото: Reuters

Вакцина Pfizer-BioNTech оказалась на 100% эффективной против коронавируса Covid-19 в возрастной группе от 12 до 15 лет спустя четыре месяца после второй дозы.

"Пока мировое сообщество здравоохранения работает над тем, чтобы увеличить количество вакцинированных людей во всем мире, эти дополнительные данные придают дальнейшую уверенность в безопасности нашей вакцины и ее эффективности у подростков. Это особенно важно, поскольку мы видим рост случаев заболевания в этой возрастной группе в некоторых регионах, пока распространение вакцин замедляется", – говорится в заявлении слова главы Pfizer Альберта Бурли.

Из 2228 подростков, принявших участие в третьей фазе клинических испытаний препарата, только у 30 были выявлены симптомы заболевания, в то же время все они приняли пустой препарат, а не вакцину Pfizer-BioNTech. Следовательно, вакцина показала стопроцентную эффективность спустя четыре месяца после введения обеих доз.

Во время испытания не были обнаружены серьезные угрозы здоровью лиц, за которыми наблюдали в течение шести месяцев после введения второй дозы.

Теперь в Pfizer-BioNTech планируется предоставить результаты исследований Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы расширить разрешение на использование вакцины лицам 12-15 лет. В этой возрастной группе одобрено только экстренное использование.

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Европейское агентство лекарственных средств приступило к ускоренному рассмотрению заявки индийской компании Novavax на регистрацию вакцины против Covid-19. Одобрение могут предоставить через несколько недель.