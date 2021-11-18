Евросоюз рассматривает новую вакцину от коронавируса

Индийская вакцина может быть одобрена в течение нескольких недель. Фото: Reuters

Европейское агентство лекарственных средств приступило к ускоренному рассмотрению заявки индийской компании Novavax на регистрацию вакцины против Covid-19.

Одобрение могут предоставить через несколько недель. Препарат должен показать эффективность и безопасность, передает "Радио свобода".

Еврокомиссия в случае одобрения может дать разрешение на использование препарата в ЕС.

Производитель говорит, что вакцина Novavax эффективна на 90% против разных штаммов коронавируса.

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В Евросоюзе сейчас используют вакцины Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

На Закарпатье впервые в Украине открыли анонимную вакцинацию от коронавируса. Предназначена для людей, купивших сертификат, или для тех, кто по религиозным или семейным причинам не желает разглашать информацию о вакцинации. Вакцинацию можно сделать в анонимном прививочном кабинете в медицинском центре Prevention Hospital.