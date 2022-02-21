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понедельник, 21 февраля 2022 09:59

В Украине после выходных обновили карантинные зоны

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По состоянию на утро 21 февраля пять областей находятся в красной зоне карантина. В желтой зоне - четыре.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Автор: moz.gov.ua
  Пять областей Украины в красной зоне карантина
Пять областей Украины в красной зоне карантина

Красные на карантинной карте Украины: Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Там фиксируют проблемы с коэффициентом заражения коронавирусом и превышение уровня госпитализаций.

В желтой зоне карантина: Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области. Остальные регионы, в частности Киев, в оранжевой зоне.

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Ровенская область в ближайшее время может выйти из красной зоны карантинных ограничений. Это первый "красный" регион, который стабилизировал ситуацию, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко

За сутки 20 февраля в Украине зафиксировано 13 562 новых случаев Covid-19. Из них заболели 1254 детей и 151 медработник. Умерли 127 пациентов, выздоровели - 13 904.

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