В Украине после выходных обновили карантинные зоны

По состоянию на утро 21 февраля пять областей находятся в красной зоне карантина. В желтой зоне - четыре.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Красные на карантинной карте Украины: Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Там фиксируют проблемы с коэффициентом заражения коронавирусом и превышение уровня госпитализаций.
В желтой зоне карантина: Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области. Остальные регионы, в частности Киев, в оранжевой зоне.
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Ровенская область в ближайшее время может выйти из красной зоны карантинных ограничений. Это первый "красный" регион, который стабилизировал ситуацию, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко
За сутки 20 февраля в Украине зафиксировано 13 562 новых случаев Covid-19. Из них заболели 1254 детей и 151 медработник. Умерли 127 пациентов, выздоровели - 13 904.
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