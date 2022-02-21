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понедельник, 21 февраля 2022 08:23

Коронавирус кошмарит Украину: сообщили свежую статистику

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Коронавирус кошмарит Украину: сообщили свежую статистику
За все время пандемии коронавирусом в Украине заболели более 4,7 млн ​​человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За сутки 20 февраля в Украине зафиксировано 13 562 новых случаев Covid-19. Из них заболели 1254 детей и 151 медработник.

Умерли 127 пациентов, выздоровели – 13 904. В больницы попали 1886, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях за сутки:

г. Киев – 2297;
Винницкая область – 140;
Волынская область – 443;
Днепропетровская область – 1353;
Донецкая область – 593;
Житомирская область – 480;
Закарпатская область – 137;
Запорожская область – 564;
Ивано-Франковская область – 126;
Киевская область – 484;
Кировоградская область – 313;
Луганская область – 188;
Львовская область – 290;
Николаевская область – 1099;
Одесская область – 1011;
Полтавская область – 502;
Ровенская область – 251;
Сумская область – 251;
Тернопольская область – 156;
Харьковская область – 911;
Херсонская область – 582;
Хмельницкая область – 203;
Черкасская область – 633;
Черновицкая область – 184;
Черниговская область – 368.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 734 333 человека, выздоровели – 3 952 363 человека. Умерли – 104 645.

19 февраля в мире диагностировали 1 590 061 новый случай заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Италия.

Больше новых случаев обнаружили в России – более 170 тыс., Южной Корее – почти 105 тыс., Германии – более 104 тыс. Украина на 20 месте.

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