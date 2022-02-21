Коронавирус кошмарит Украину: сообщили свежую статистику

За все время пандемии коронавирусом в Украине заболели более 4,7 млн ​​человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За сутки 20 февраля в Украине зафиксировано 13 562 новых случаев Covid-19. Из них заболели 1254 детей и 151 медработник.



Умерли 127 пациентов, выздоровели – 13 904. В больницы попали 1886, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях за сутки:

г. Киев – 2297;

Винницкая область – 140;

Волынская область – 443;

Днепропетровская область – 1353;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 480;

Закарпатская область – 137;

Запорожская область – 564;

Ивано-Франковская область – 126;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 313;

Луганская область – 188;

Львовская область – 290;

Николаевская область – 1099;

Одесская область – 1011;

Полтавская область – 502;

Ровенская область – 251;

Сумская область – 251;

Тернопольская область – 156;

Харьковская область – 911;

Херсонская область – 582;

Хмельницкая область – 203;

Черкасская область – 633;

Черновицкая область – 184;

Черниговская область – 368.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 734 333 человека, выздоровели – 3 952 363 человека. Умерли – 104 645.

19 февраля в мире диагностировали 1 590 061 новый случай заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Италия. Больше новых случаев обнаружили в России – более 170 тыс., Южной Корее – почти 105 тыс., Германии – более 104 тыс. Украина на 20 месте.