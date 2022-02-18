В Украине зафиксировали новый более заразный вариант штамма Omicron

Варианты BA.2 иногда называют "невидимкой", поскольку он не имеет генетического маркера. Фото: pixabay.com

В Украине зафиксировали новый вариант Covid-штамма Omicron - BA.2.

Сейчас регистрируют лишь единичные случаи, но подтип инфекции вызывает беспокойство, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин 18 февраля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Относительно вариантов BA.1, BA.2, то они уже зарегистрированы на территории страны. Пока это единичные случаи. Если смотреть на эти подвиды штамма, то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, в основном это случаи заражения людей, которые вернулись из-за границы", - сказал он.

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Вариант BA.2 иногда называют "невидимкой", поскольку он не имеет генетического маркера, который исследователи использовали, чтобы отличить другие подтипы Omicron от штамма коронавируса Delta.

Результаты исследования датских ученых обнаружили, что BA.2 заразнее, чем Omicron BA.1. Вместе с тем, по предварительным данным, имеющиеся вакцины защищают и от этого подвида.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 34 938 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 - на 1608 больше, чем за позапрошлые сутки. Это самый высокий показатель с начала недели. Госпитализировали 3323 человек, скончались 282 человека. Больше всего случаев обнаружили в Киеве - 4538.