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Covid-19 достиг наивысшего показателя с начала недели: где болеют больше всего

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Covid-19 достиг наивысшего показателя с начала недели: где болеют больше всего
Вакцинация – единственный эффективный способ защититься от коронавирусной болезни. Фото: kyivcity.gov.ua

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 34 938 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 - на 1608 больше, чем позапрошлые сутки.

Это самый высокий показатель с начала недели.

Из инфицированных – 2879 детей и 870 медиков, сообщило Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 3 323 человека, умерли 282 человека.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (4538), Одесской (3587), Днепропетровской (2712), Донецкой (1833) и Харьковской (1800) областях.

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Двумя дозами вакцины от Covid-19 в сутки прививались 27 686 человек. Бустерную дозу укололи 19 119 человек.

Всего в Украине двумя дозами вакцинировались 15 071 517 человек.

"Вакцинация – это единственный эффективный способ защититься от коронавирусной болезни", – напоминает Минздрав.

Проблемы с генерацией сертификата о бустерной вакцинации и выздоровлении в "Дія" решили, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

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