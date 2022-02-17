В Минцифре пообещали, что проблем с сертификатами о бустере больше не будет

Для создания сертификата нужно обновить приложение. Фото: "Техно 24"

В Минцифре заявили, что решили проблемы с генерацией сертификата о бустерной вакцинации и выздоровлении в "Дії".

Об этом в Telegram написал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Окончили технические и организационные доработки услуги по получению сертификатов бустерной прививки и об излечении. Если у вас были проблемы с генерацией - сделайте новый запрос на получение", - написал он.

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Ранее пользователи жаловались, что новый сертификат не отображается в приложении. При обновлении программы срок действия документа наоборот сокращался.

С 1 февраля в приложении "Дія" украинцы имеют возможность сгенерировать сертификат о бустерной вакцинации. Информация о ней отображается в международном сертификате. Чтобы добавить данные о бустере, нужно заново сгенерировать свои сертификаты.