Украина заняла второе место в Европе по смертности от Covid-19

19 февраля в мире диагностировали более 1,5 млн новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: REUTERS

19 февраля в мире диагностировали 1 590 061 новый случай заболевания коронавирусом.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Италия. Таковы данные сайта Worldometers

Больше всего новых случаев обнаружили в России - более 170 тыс., Южной Корее - почти 105 тыс., Германии - более 104 тыс. человек.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Япония и Турция. Украина – на 20 месте.

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Больше всего смертей за сутки от коронавируса в России (745), Мексике (470), Бразилии (424). Украина (152 смерти) в этом списке на 10-й позиции. Всего в мире за сутки от болезни умерли 5 278 человек.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Германия, Франция. По суточной смертности – Россия, Украина, Италия.

За все время пандемии излечились от болезни 350 758 816 человек. Умерли– 5 906 319.

За сутки 19 февраля в Украине зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди них детей – 1473, а медработников – 142. Госпитализировали 3 172 человека, летальных исходов – 152, выздоровели 11 963 человека.