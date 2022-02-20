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воскресенье, 20 февраля 2022 10:05

Covid-19: в Украине обнаружили более 17 тыс. инфицированных

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Covid-19: в Украине обнаружили более 17 тыс. инфицированных
17 448 новых случаев болезни зафиксировали в Украине за прошедшие сутки. Фото: coronavirus.rbc

За сутки 19 февраля в Украине зафиксировали 17 448 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Среди 17448 новых больных детей – 1473, а медработников – 142. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Госпитализировали 3 172 человека, летальных исходов – 152, одновременно выздоровели 11 963 человека.

Больше всего заражений обнаружили в Киеве (2 126), Харьковской (1 398) и Днепропетровской (1077) областях.

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За сутки вакцинировали 29 528 человек. Первую дозу ковид-прививки получили 8 326 человек, вторую дозу – 13 041 человек, дополнительную дозу получили 93 человека, бустерную – 8 068 человек.

Случаев в областях за сутки:
г. Киев – 2 126
Винницкая – 292
Волынская – 336
Днепропетровская – 1 077
Донецкая – 925
Житомирская – 720
Закарпатская – 275
Запорожская – 753
Ивано-Франковская – 328
Киевская – 574
Кировоградская – 321
Луганская – 253
Львовская – 635
Николаевская – 945
Одесская – 953
Полтавская – 541
Ровенская – 333
Сумская – 996
Тернопольская – 394
Харьковская – 1 398
Херсонская – 867
Хмельницкая – 861
Черкасская – 823
Черновицкая – 247
Черниговская – 475

18 февраля в Украине зарегистрировали 31 125 новых случаев Covid, умерли 260 больных, госпитализированы 3 208 человек.

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20
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