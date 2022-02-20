Covid-19: в Украине обнаружили более 17 тыс. инфицированных

17 448 новых случаев болезни зафиксировали в Украине за прошедшие сутки. Фото: coronavirus.rbc

За сутки 19 февраля в Украине зафиксировали 17 448 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Среди 17448 новых больных детей – 1473, а медработников – 142. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Госпитализировали 3 172 человека, летальных исходов – 152, одновременно выздоровели 11 963 человека.

Больше всего заражений обнаружили в Киеве (2 126), Харьковской (1 398) и Днепропетровской (1077) областях.

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За сутки вакцинировали 29 528 человек. Первую дозу ковид-прививки получили 8 326 человек, вторую дозу – 13 041 человек, дополнительную дозу получили 93 человека, бустерную – 8 068 человек.

Случаев в областях за сутки:

г. Киев – 2 126

Винницкая – 292

Волынская – 336

Днепропетровская – 1 077

Донецкая – 925

Житомирская – 720

Закарпатская – 275

Запорожская – 753

Ивано-Франковская – 328

Киевская – 574

Кировоградская – 321

Луганская – 253

Львовская – 635

Николаевская – 945

Одесская – 953

Полтавская – 541

Ровенская – 333

Сумская – 996

Тернопольская – 394

Харьковская – 1 398

Херсонская – 867

Хмельницкая – 861

Черкасская – 823

Черновицкая – 247

Черниговская – 475

18 февраля в Украине зарегистрировали 31 125 новых случаев Covid, умерли 260 больных, госпитализированы 3 208 человек.