В Украине изменят подход к карантинным нормам

Сегодня Кабмин рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы карантина. Фото: pixabay

Карантин в Украине приведут в соответствие с европейскими стандартами.

Показатель заболеваемости будут рассчитывать по динамике, как в странах Евросоюза, об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сегодня Кабмин рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы карантина.

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"В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать будут не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза", - пояснил Степанов.

Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 августа. Соответствующее решение Кабинет министров рассмотрит на заседании 22 июля.