В Украине изменят подход к карантинным нормам

Карантин в Украине приведут в соответствие с европейскими стандартами.
Показатель заболеваемости будут рассчитывать по динамике, как в странах Евросоюза, об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Сегодня Кабмин рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы карантина.
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"В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать будут не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза", - пояснил Степанов.
Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 августа. Соответствующее решение Кабинет министров рассмотрит на заседании 22 июля.
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