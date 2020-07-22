Карантин продлят: назвали сроки

Адаптивный карантин продлят до конца августа 2020-го. Фото: pixabay.com

Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 августа.

Соответствующее решение Кабинет министров рассмотрит на заседании 22 июля.

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"Сегодня на повестке дня планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность. Позволяет контролировать уровень распространения Covid-19.

Карантин в Украине ввели 12 марта. Ограничения начали послаблять в конце мая. С 22 мая в стране действует адаптивный карантин на региональном уровне.