Карантин продлят: назвали сроки

Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 августа.
Соответствующее решение Кабинет министров рассмотрит на заседании 22 июля.
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"Сегодня на повестке дня планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность. Позволяет контролировать уровень распространения Covid-19.
Карантин в Украине ввели 12 марта. Ограничения начали послаблять в конце мая. С 22 мая в стране действует адаптивный карантин на региональном уровне.
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