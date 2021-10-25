В реабилитации после Covid-19 нуждаются все: последствия болезни серьезнее, чем кажется

В настоящее время около 2,3 млн украинцев переболели на коронавирус. Большинство из них остро почувствовали постковидный синдром.

Даже после отрицательного результата теста на коронавирус такие пациенты длительное время не могут вернуться к привычному ритму жизни. Их мучают слабость, проблемы с сердцем, боль в суставах. Становится труднее дышать, есть и двигаться. А даже легкая работа не на шутку утомительна.

В восстановление нуждаются все люди, переболевшие на коронавирус

"В восстановление нуждаются все люди, переболевшие на коронавирус, несмотря на то, легкая форма была или тяжелая, - говорит Андрей Нечай, главный врач медцентра "Меднеан", что специализируется на лечении опорно-двигательной системы, суставов, а также предлагает различные программы реабилитаций. - Вирус ломает иммунную систему и с каждым месяцем могут появляться серьезные последствия, ведь от недуга страдают легкие, сердечно-сосудистая, нервная системы, система пищеварения, а также особенно опорно-двигательный аппарат человека".

Восстановить нормальное функционирование организма самостоятельно дома невозможно. Необходима помощь врачей. Специалисты "Меднеан" в таких случаях проводят комплексное обследование, после назначают необходимое лечение и реабилитационные меры. От результатов осмотра также зависит срок реабилитации. Процесс может затянуться до нескольких месяцев.

Пациентам "Меднеан" с постковидным синдромом предлагают пройти:

• физиотерапию;

• бальнеологию;

• мануальную терапию;

• сочетание ударно-волновой терапии с криотерапией;

• активную и пассивную кинезотерапию;

• механотерапию;

• дыхательную гимнастику.

В восстановление нуждаются все люди, переболевшие на коронавирус

"В период пандемии наши постоянные пациенты с определенными проблемам, например, грыжей, остеохондрозом, начали жаловаться на суставы, потому что не могут без боли пройти по лестнице, им трудно дышать и переносит любую пищу. А даже незначительное волнения приводит к поднятию или понижению артериального давления. Тогда мы поняли, что должны предоставлять таким людям комплексную помощь. При этом для каждого план реабилитации создается индивидуально. Для молодых людей, которые после ковида страдают только от головной боли, ломоты в костях и мышцах, достаточно менее сложного курса оздоровления. Прекрасно подойдут физиотерапия или бальнеология. А вот пожилые люди, которые имеют пораженные легкие, позвоночник и другие сопутствующие болезни, нуждаются в большем внимании врачей. Мы не можем бороться с постковидным синдромом, пренебрегая остальными недугами", - сказал Нечай.

Отдельным преимуществом медцентра является услуга лазерной терапии MLS, что предоставляет большие возможности для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Это инновационная технология, которая направлена на высокую терапевтическую эффективность и быстрый результат. MLS включает одновременное применение двух режимов лазерного излучения - импульсного и постоянного, что обеспечивает одновременно противовоспалительное и обезболивающее воздействие. С помощью нее можно лечить болевой синдром любой локализации, воспалительные и дегенеративные заболевания суставов, травмы с отеком тканей, заболевания позвоночника, воспаление нервных корешков и периферических нервов.

В восстановление нуждаются все люди, переболевшие на коронавирус

Приятным бонусом для пациентов "Меднеан" является мобильное приложение центра, что позволяет уменьшить плату за любое обследование и лечение. Он предоставляет постоянную скидку на медицинские услуги - 20% и облегчает процесс оплаты. Программу можно легко загрузить в смартфон и авторизоваться, пройдя регистрацию. Она достаточно проста в пользование как для молодежи, так и для пожилых людей.

Каждый пользователь может пригласить в приложение друзей и родственников, используя реферальную ссылку. От привлечения новых пользователи получат бонусы. Таким образом клиенты "Меднеан" могут не только всегда иметь под рукой онлайн-истории осмотров, но и существенно экономить.

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Медицинский центр "Меднеан" заработал в 2008 году в Черновцах. За 13 лет его пациентами стали более 40 тыс. человек, а само заведение прославилось на всю Украину, ведь является лидером среди частных медицинских центров страны. "Меднеан" специализируется на лечении заболеваний позвоночника и суставов, реабилитации опорно-двигательного аппарата, спортивной реабилитации и реабилитации военных. Все процедуры выполняют квалифицированные специалисты на современном оборудовании при этом не используют никакие медицинские препараты. ЧП Медицинский центр "Меднеан". Лицензия выдана МЗ Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике. Номер и серия лицензии АГ №603581 от 20 января 2012