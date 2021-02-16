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вторник, 16 февраля 2021 15:28

В правительстве объяснили, каким путем вакцина из Польши попадет в Украину

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В правительстве объяснили, каким путем вакцина из Польши попадет в Украину
Евросоюз выделит Польше больше вакцин, чтобы та продала Украине. Фото: pixabay

Украина может приобрести 1,2 млн доз вакцины от коронавируса в Польше. Препараты, что закупил Европейский Союз, распределяют по странам-членам.

Польша предварительно получит на 1 млн 200 тис. вакцин больше, чем заказала, и продаст их Украине по себестоимости, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Укринформу".

"Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время. Деньги на эту закупку есть, в частности из ресурсов Европейского инвестиционного банка", - сказал он.

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Украина продолжает договариваться с иностранными правительствами о передаче излишков вакцины от коронавируса.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также попросила страны ЕС пожертвовать часть своих вакцин от коронавируса Украине.

65% украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса. В мире 67% людей готовы делать прививки, если вакцина будет общедоступна, безопасна и эффективна. 26% опрошенных отказались от прививки. 8% колеблются.

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Дата
16
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