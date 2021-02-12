Сколько людей готовы сделать прививку от коронавируса

Большинство украинцев готовы сделать прививку. Фото: pexels.com

65% украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии и данные исследования Международной ассоциации Гэллап в конце 2020 года, сообщает "Українська правда".

В мире 67% людей готовы делать прививки, если вакцина будет общедоступной, безопасной и эффективной. 26% опрошенных отказались от прививки. 8% колеблются.

Больше всего к вакцинации готовы люди из Индии (85%) и Юго-Восточной Азии (до 80% в восточной части континента и 98% во Вьетнаме).

К прививкам против Covid-19 хуже всего относятся в Боснии и Герцеговине, Сербии, Чехии и других европейских странах.

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17% опрошенных в мире считают, что большинство в их стране не согласится на вакцинацию. В Украине 52% считают, что большинство украинцев сделают прививки. В России, Восточной Европе и Африке наоборот считают, что большинство откажутся.

В Украине опрос прошел в начале декабря 2020 года. Опросили 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыму и оккупированных территорий Донбасса.

В мире 159,3 млн человек сделали прививки от коронавируса. Это более 2% населения планеты. За последние 7 дней в мире делали в среднем 6 млн прививок в сутки. Больше всего в США и Китае.