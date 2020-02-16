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воскресенье, 16 февраля 2020 15:32

В партии Зеленского сказали, когда запустят страховую медицину

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В партии Зеленского сказали, когда запустят страховую медицину
Соответствующий закон будут готовить в этом году.

Страховая медицина в Украине может запуститься в 2023 году.

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в интервью "Радіо Свобода"

Медицинская страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантированный государством объем бесплатной медицинской помощи. Но для этого должно быть соблюдено несколько условий.

"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии", - сказал Радуцкий.

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Условием для запуска страховой медицины нардеп назвал вывод зарплат из тени.

"Мы сделаем все, чтобы процент черной зарплаты был с каждым днем все меньше и меньше. Рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы считаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то год- два - где 2023. Это не обещание. Это планы", - заявил Радуцкий.

Следующий этап медицинской реформы в Украине стартует с 1 апреля 2020 года.

"У нас будет очень серьезный разговор с правительством и парламентом относительно того, что надо увеличивать бюджет", - заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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