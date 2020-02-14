Скалецкая хочет больше денег на медреформу

Скалецкая будет просить увеличить финансирование. Фото: Укринформ

Следующий этап медицинской реформы стартует от 1 апреля 2020 года.

"Реформу тормозит разочарование и желание подождать, может все откатится назад", - сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"У нас будет очень серьезный разговор с правительством и парламентом относительно того, что надо увеличивать бюджет", - сказала Скалецкая. Будут решать, как размазать "тонким слоем" 72 млрд грн, выделенных на оплату медицинских услуг.

Министр признала, что из-за ограниченных ресурсов этот год будет сложным для реализации медреформы.

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"Но если выдержим, в следующем году будет намного лучше", утверждает она.

Правительство назвало реформу здравоохранения - одним из приоритетных направлений деятельности в 2020 году. С 1 апреля 2020 года заработает программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. В бюджете-2020 на это заложили 72 млрд грн.