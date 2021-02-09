В НАН спрогнозировали, что будет с эпидемией за следующие 2 недели

По словам ученых, летальность по всей стране также снижается. Фото: pixabay

В течении последних 2 недель эпидемия в Украине продолжает падать.

Прогноз того, что будет происходить с коронавирусом в ближайшем будущем, дали ученые в Национальной академии наук Украины.

Следуя их выводам, среднее количество новых случаев в течении 9-15 февраля должно быть около 3,5 тис. С 16 по 22 февраля - примерно 3272 случаев.

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По словам ученых летальность по всей стране также снижается. В то же время в 5 регионах Украины больных становится больше: Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая и Винницкая области.

Наиболее серьезной является ситуация в Ивано-Фракивской области. 11% всех обнаружений в Украине приходятся на эту область. Поэтому динамика в Ивано-Франковской области начала существенно влиять на динамику всей страны.

За последние сутки в Украине обнаружили 2656 новых больных коронавирусом. Из них детей - 157, медработников - 229. Всего, по состоянию на 9 февраля, имеем 1 249 646 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 23 771 летальных. 127 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 1 084 608 пациентов, из них за последние сутки - 8865.