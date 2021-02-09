Как изменились коронавирусные цифры за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 2656 новых больных коронавирусом. Из них детей - 157, медработников - 229.

Всего, по состоянию на 9 февраля, имеем 1 249 646 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 23 771 летальных. 127 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 084 608 пациентов, из них за последние сутки - 8865, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской - 525, Закарпатской - 276 областях, Киеве - 243, Черновицкой - 194 и Запорожской - 164 - областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 243 случая;

Винницкая область - 47 случаев;

Волынская область - 58 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 59 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 276 случаев;

Запорожская область - 164 случая;

Ивано-Франковская область - 525 случаев;

Киевская область - 90 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 97 случаев;

Николаевская область - 57 случаев;

Одесская область - 90 случаев;

Полтавская область - 72 случая;

Ровенская область - 86 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 51 случай;

Харьковская область - 124 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 31 случай;

Черкасская область - 150 случаев;

Черновицкая область - 194 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Усиливать карантин в Украине до апреля-мая нет необходимости, сказал министр здравоохранения Максим Степанов. По сравнению с апрелем 2020 года медицинская система стала более мощной. И, несмотря на критику, стратегия противодействия Covid-19, которую избрало правительство, принесла результат.