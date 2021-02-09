Как изменились коронавирусные цифры за последние сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 2656 новых больных коронавирусом. Из них детей - 157, медработников - 229.
Всего, по состоянию на 9 февраля, имеем 1 249 646 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 23 771 летальных. 127 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 1 084 608 пациентов, из них за последние сутки - 8865, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской - 525, Закарпатской - 276 областях, Киеве - 243, Черновицкой - 194 и Запорожской - 164 - областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 243 случая;
Винницкая область - 47 случаев;
Волынская область - 58 случаев;
Днепропетровская область - 71 случай;
Донецкая область - 59 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Закарпатская область - 276 случаев;
Запорожская область - 164 случая;
Ивано-Франковская область - 525 случаев;
Киевская область - 90 случаев;
Кировоградская область - 20 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Львовская область - 97 случаев;
Николаевская область - 57 случаев;
Одесская область - 90 случаев;
Полтавская область - 72 случая;
Ровенская область - 86 случаев;
Сумская область - 26 случаев;
Тернопольская область - 51 случай;
Харьковская область - 124 случая;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 31 случай;
Черкасская область - 150 случаев;
Черновицкая область - 194 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Усиливать карантин в Украине до апреля-мая нет необходимости, сказал министр здравоохранения Максим Степанов. По сравнению с апрелем 2020 года медицинская система стала более мощной. И, несмотря на критику, стратегия противодействия Covid-19, которую избрало правительство, принесла результат.
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