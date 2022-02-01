В Минздраве объяснили, как отличить Covid-19 от простуды

У детей гораздо чаще наблюдается повышение температуры тела при Covid-19. Фото: pixabay.com

Определить, болеет человек Covid-19 или другим вирусным заболеванием возможно только при помощи тестирования.

В то же время существует зависимость течения болезни от наличия сопутствующих заболеваний и прививок. О том, как отличить коронавирус от простуды сообщает Министерство здравоохранения.

"Никаких альтернативных путей, как отличить – это Omicron или острая респираторная вирусная инфекция, - кроме тестирования, не существует. Можно использовать быстрые тесты на грипп или быстрые тесты на коронавирус. Только так можно точно поставить диагноз", - заявил главный государственный санврач Игорь Кузин.

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Хотя сейчас и наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди детей, они, как и раньше, переносят инфекцию легче взрослых. При этом у детей гораздо чаще наблюдается повышение температуры тела, заметил Кузин.

Вакцинация одинаково помогает защитить детей и взрослых. Недавно назвали симптомы штамма Omicron, с которыми стоит обратиться в больницу.

Самый низкий уровень вакцинации в Украине в течение последней недели фиксировали в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. Во Львовской области с 31 января решили усилить карантинные ограничения. В то же время регион пока не переходит в красную зону.