Назвали области, где больше всего антивакцинаторов

Наибольшее количество Covid-прививок сделали в Полтавской области. Фото: pixabay.com

Самый низкий уровень вакцинации в Украине в течение последней недели зафиксирован в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Вторую неделю подряд в Украине наблюдается снижение недельного количества вакцинаций, заявил в понедельник министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает Gazeta.ua.

"К сожалению, мы уже вторую неделю фиксируем снижение недельного количества проведенных прививок против коронавируса", - сказал он.

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В то же время наибольшее количество Covid-прививок с расчетом на 100 тыс. населения сделали в Полтавской области.

"Сразу за лидером идут Киев, Ривненская, Луганская и Харьковская области", - добавил Ляшко.

За последние сутки в Украине зафиксировали 22 026 новых больных коронавирусом. Из них детей - 2865, медработников - 337. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 064 495 человек. Умерли 100 203 пациента, из них 78 - за последние сутки. Выздоровели 3 622 745 человек, за последние сутки - 4 346. 20 983 человека вакцинировали от коронавируса. Первую дозу получили 6 524 человека, вторую дозу – 7 653. Дополнительной дозой вакцинировали 98 человек, бустерной – 6 708.