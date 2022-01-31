Более 22 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

За последние сутки в Украине выявили 22 026 новых больных коронавирусом. Из них детей – 2 865, медработников – 337.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 064 495 человек. Умерли 100 203 пациента, из них 78 – за последние сутки. Выздоровели 3 622 745 человек, за последние сутки – 4 346, сообщает Минздрав.
Больше всего новых заражений во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.
Лаборатории сделали 64 072 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 36 354, ИФА – 2756. Также сделали 24 962 экспресс-тесты на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 18 млн ПЦР-тестирований.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили страны, где больше всего свирепствует Covid-19
Киев - 1026;
Винницкая область - 1070;
Волынская область - 420;
Днепропетровская область - 781;
Донецкая область - 584;
Житомирская область - 1576;
Закарпатская область - 684;
Запорожская область - 142;
Ивано-Франковская область - 1006;
Киевская область - 591;
Кировоградская область - 233;
Луганская область - 130;
Львовская область - 2934;
Николаевская область - 537;
Одесская область - 1412;
Полтавская область - 291;
Ровенская область - 823;
Сумская область - 1331;
Тернопольская область - 1124;
Харьковская область - 1294;
Херсонская область - 452;
Хмельницкая область - 2092;
Черкасская область - 432;
Черновицкая область - 870;
Черниговская область - 191.
20 983 человека вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 6 524 человека, вторую дозу – 7 653. Дополнительной дозой прививали 98 людей, бустерною – 6 708.
Украинцам за третью прививку от коронавируса будут дополнительно начислять по 500 грн в рамках программы "єПідтримка".
Проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19 стартовал в декабре. За эти деньги украинцы могут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. С 24 января вакцинированные граждане старше 60 лет могут тратить 1 тыс. грн на лекарства.
Комментарии