Более 22 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

Всего в Украине провели более 18 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 22 026 новых больных коронавирусом. Из них детей – 2 865, медработников – 337.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 064 495 человек. Умерли 100 203 пациента, из них 78 – за последние сутки. Выздоровели 3 622 745 человек, за последние сутки – 4 346, сообщает Минздрав.

Больше всего новых заражений во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Лаборатории сделали 64 072 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 36 354, ИФА – 2756. Также сделали 24 962 экспресс-тесты на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 18 млн ПЦР-тестирований.

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Киев - 1026;

Винницкая область - 1070;

Волынская область - 420;

Днепропетровская область - 781;

Донецкая область - 584;

Житомирская область - 1576;

Закарпатская область - 684;

Запорожская область - 142;

Ивано-Франковская область - 1006;

Киевская область - 591;

Кировоградская область - 233;

Луганская область - 130;

Львовская область - 2934;

Николаевская область - 537;

Одесская область - 1412;

Полтавская область - 291;

Ровенская область - 823;

Сумская область - 1331;

Тернопольская область - 1124;

Харьковская область - 1294;

Херсонская область - 452;

Хмельницкая область - 2092;

Черкасская область - 432;

Черновицкая область - 870;

Черниговская область - 191.

20 983 человека вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 6 524 человека, вторую дозу – 7 653. Дополнительной дозой прививали 98 людей, бустерною – 6 708.

Украинцам за третью прививку от коронавируса будут дополнительно начислять по 500 грн в рамках программы "єПідтримка". Проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19 стартовал в декабре. За эти деньги украинцы могут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. С 24 января вакцинированные граждане старше 60 лет могут тратить 1 тыс. грн на лекарства.