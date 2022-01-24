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Украинцам за третью прививку от Covid-19 добавят 500 грн

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Украинцам за третью прививку от Covid-19 добавят 500 грн
Бустерную дозу вакцины уже получили более 208 тыс. украинцев. Фото: facebook.com/moz.ukr

Украинцам за третью прививку от коронавируса будут дополнительно начислять по 500 грн в рамках программы "єПідтримка".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после заседания СНБО, передает Gazeta.ua.

"В рамках программы "єПідтримка" будет добавлено еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью, бустерную дозу прививки", - сообщил Зеленский.

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Он подчеркнул, что вакцинация доказала свою эффективность и в развитых странах стратегия бустеризации уже стала единственным стандартом борьбы с коронавирусом.

"Есть все шансы надеяться, что 2022 год может быть последним для пандемии Covid-19. Для этого требуется высокий уровень охвата прививок", - добавил президент.

Проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19 стартовал в декабре. За эти деньги украинцы могут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Также с 24 января вакцинированные граждане старше 60 лет смогут потратить 1 тыс. грн на лекарства.

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