Украина на пороге пика Сovid-заболеваемости - прогноз

Пик этой волны наступит через 2-3 недели. Фото: pixabay.com

Пик коронавируса в Украине ожидается примерно с середины до конца февраля.

Если посмотреть на опыт других стран и на то, как в Украине проходили предыдущие волны, то пик этой наступит через несколько недель, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает "РБК-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первую область отправили на локдаун: список "красных" ограничений

"Если нынешний рост продолжится такими же темпами, в той же прогрессии - а у нас уже геометрическая, то должны выйти на плато и пик примерно через две-три недели", - сказал нардеп.

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавируса. Из них детей - 1826, медработников - 224. Умерли 67 больных. Выздоровели 2430 человек.