В ВОЗ заявили о критической фазе Covid-пандемии в мире

Пандемия длится третий год. Фото: pixabay.com

Мир находится на критическом этапе пандемии коронавируса.

Чтобы положить конец острой фазе, государства должны работать вместе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, пишет Reuters.

"Пандемия длится третий год. Мы не можем позволить ей продолжаться, колеблясь между паникой и пренебрежением. Мы находимся на критическом этапе", - заявил Гебреисус на пресс-конференции.

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Сейчас у мира есть все инструменты для преодоления ситуации, но странам необходимо работать вместе, добавил глава ВОЗ.

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавируса. Из них детей - 1826, медработников - 224. Умерли 67 больных. Выздоровели 2430 человек.