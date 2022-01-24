"Вовину тысячу" на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

Вакцинированным людям с инвалидностью первой группы можно потратить 1000 грн на лекарства. Фото: pixabay.com

Вакцинированным людям с инвалидностью первой группы можно будет потратить 1000 грн помощи от государства на лекарства.

Минсоцполитики совместно с Минцифрами работают над возможностью расширения инициативы "поддержка" и на другие группы населения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

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В частности, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы независимо от возраста.

Шмыгаль сообщил, что с сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн от государства на покупку лекарств.

По словам премьера, более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.

В Украине с 24 января люди старше 60 лет могут потратить 1000 грн в аптеке. Однако можно будет купить не все товары в аптеках. Нельзя купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д. Также банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Неважно, когда оформлена карта, главное, чтобы на момент покупки человеку было 60+ лет.