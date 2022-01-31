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понедельник, 31 января 2022 07:12

Определили страны, где больше всего свирепствует Covid-19

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По состоянию на утро понедельника в мире диагностировали более 375 млн Covid-случаев.

Больше всего больных обнаружили во Франции, Индии и России, свидетельствуют данные Worldometers. Украина на 20-м месте в мире.

Во Франции 29 января зафиксировали свыше 249 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии - свыше 210 тыс., а в России - более 121 тыс. новых инфицирований. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Германия и Италия.

Лидерами по суточной смертности стали: Индия (940), Россия (617) и Мексика (522). Всего умерли более 5 755 человек. По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Италия и Франция.

Автор: worldometers.info
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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, РФ и Германия. За все время пандемии излечились от недуга более 296 млн человек. Сейчас насчитывается более 73 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтвердили более 5,6 млн смертей.

Из-за распространения коронавируса правительство Италии продлило запрет на въезд в страну для украинцев. Запрет касается и прошедших полный курс вакцинации.

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