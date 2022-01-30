Сегодня невакцинированные украинцы в Германии должны отбыть карантин.
Об этом сообщает сайт Института имени Роберта Коха.
Из-за высокого риска заражения коронавирусом Германия ужесточила правила въезда для украинцев. Украинцы въезжающие из Украины в Германию обязаны отбыть 10-дневный карантин. Если есть отрицательный тест, то досрочно завершить изоляцию можно только через 5 дней.
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"Эти ограничения не действуют для полностью вакцинированных украинцев и тех, кто уже переболел коронавирусом", - говорится в сообщении.
Также перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на специальном сайте. Там нужно указать свои данные о вакцинации. Ограничения будут действовать до 3 марта.
Из-за распространения коронавируса правительство Италии продлило запрет на въезд в страну для украинцев. Запрет касается и прошедших полный курс вакцинации.
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